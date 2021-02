Napoli, Rione Cesare Battisti: arrestato uno spacciatore

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via dello Scirocco un uomo trovandolo in possesso di una busta contenente 850 grammi circa di marijuana occultata all’interno di uno zaino. Vincenzo Gonzales, 33enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

