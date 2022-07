Napoli Sanità, controlli della polizia: identificate 39 persone

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e i motociclisti della polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Sanità. Nel corso dell’attività, in via Sanità, piazza San Vincenzo e nelle strade limitrofe, sono state identificate 39 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllati 27 motoveicoli di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e uno sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente.

Inoltre, sono state contestate 32 violazioni del codice della strada per guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa e per guida senza patente; infine, uno scooter è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.