Napoli, cover per cellulare false e rubate: maxideposito nel rione Sanità

Dovrà rispondere di ricettazione e introduzione nello stato di prodotti con segni falsi un 30enne del Rione Sanità di Napoli, trovato in possesso di circa 25mila cover per cellulare con marchi contraffatti e originali. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Stella, durante una perquisizione, hanno rinvenuto in un box auto di Piazzetta San Severo a Capodimonte 31 scatoloni contenenti decine di migliaia di cover protettive per cellulari di varie marche. Gran parte false, altre originali e dunque, verosimilmente provento di furto. I prodotti, una volta immessi nel mercato, avrebbero fruttato migliaia di euro. L’intera partita è stata sequestrata.

APPROFONDIMENTI IL CASO In vendita online mascherine, magliette e altri gadget con la faccia... L'ILLEGALITA' Napoli, a via Toledo riecco l'invasionedai venditori abusivi:... L'OPERAZIONE Napoli, blitz a via Chiaia: sequestrate 2070 cover e 188 pellicole...

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA