Napoli, al Rione Sanità un platano per ricordare l'attivista Ruotolo

Un platano per ricordare Francesco Ruotolo, attivista e ambientalista napoletano. Alla piantumazione questa mattina nei giardini di via Santa Teresa degli Scalzi hanno partecipato amici, colleghi, ex compagni e soprattutto la figlia Ipazia, che ha ricordato il papà scomparso lo scorso 15 novembre a 74 anni a causa del Covid. Tante le battaglie condotte dall’ex militante di Rifondazione comunista: dall’intitolazione del ponte della Sanità a Maddalena Cerasuolo, al ripristino del parco San Gennaro, alla valorizzazione dei luoghi dedicati a Totò nel quartiere dove nacque (in primis casa e museo), all’acqua pubblica, alla biblioteca che non ha mai visto la luce nella III Municipalità, alla strenua difesa dell’ospedale San Gennaro. «Stamattina piantiamo il decimo platano, che vogliamo intitolare a Francesco Ruotolo - spiega Ciro Guida, promotore dell’iniziativa e consigliere della III Municipalità - una grande risorsa per il nostro quartiere, un consigliere speciale a cui dobbiamo tra l’altro l’intitolazione del ponte della Sanità a Maddalena Cerasuolo. Quale posto migliore dunque per dedicargli una prima azione in sua memoria? In cantiere come Municipalità abbiamo una serie di iniziative in ricordo di Ruotolo. Ringraziamo in particolare Nunzia e Eduardo Petrecca di Euphorbia che ci hanno donato l’albero».

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, piantato albero per Francesco Ruotolo all'Emiciclo di... IL CASO Napoli, ladri di marmitte in azione: carabinieri arrestano 45enne IL CASO Incensurato con 90 grammi di cocainanel giubbino: arrestato nel... L'INIZIATIVA Tumore al seno, alla Federico II parte il “progetto... LA SICUREZZA Controlli dei carabinieri nel Vesuviano44 persone multate, 3 auto...

Non nasconde l’emozione Ipazia, figlia di Francesco, che vive a Firenze e non ha voluto mancare alla cerimonia: «Questo è un giorno molto importante per me, perché si ricorda mio padre attraverso un platano, simbolo di quell’ambientalismo che lui ha sempre portato avanti e soprattutto nel luogo dove ha combattuto di più le sue battaglie cioè il Rione Sanità. A pochi passi dal ponte Cerasuolo e all’altezza dei giardini che lui stesso voleva far intitolare negli ultimi mesi di vita a un altro partigiano nato nel quartiere, Vincenzo Stimolo». Non dimentica Ipazia una delle tante battaglie del papà, quella di far riaprire il parco San Gennaro: «Ultimamente ho partecipato a una riunione in Municipalità per la doppia intitolazione del parco a mio padre e a Rita Parisi (di cui già porta il nome grazie a papà). Nel frattempo però il parco è inagibile, per questo vorrei sollecitare il Comune a stanziare i fondi e far avviare i lavori per i quali si aspetta da tre anni».

Tanti gli intervenuti tra militanti, amici e colleghi di Ruotolo: Vera De Simone, Rosario Fiorenza di Crescere Insieme, i rappresentanti del Comitato Parco San Gennaro, della Rete Sanità, i compagni e le compagne di Santa Teresa, il vicepresidente e l’assessore della III Municipalità Salvatore Flocco e Carmela Sermino, Armando Simeone del Comitato Lenzuola Bianche, Livio Miccoli, fratello di Claudio e il consigliere comunale Mario Coppeto. In particolare quest’ultimo ha sottolineato l’importanza della figura di Ruotolo: «Una pianta per rifiorire, per continuare una testimonianza - ha detto - Francesco è stato un grande militante della sinistra. Uno che si è battuto per cause giuste. La vicenda del ponte Cerasuolo, che fu una sua idea, ne è l’esempio: lo ricordo quando lo inaugurammo insieme all’allora sindaco Rosa Russo Jervolino. Ho un solo rimpianto - aggiunge Coppeto - di non aver presentato con lui il suo libro, di cui più volte mi aveva inviato la bozza. Avevamo preso un impegno, ci incontravamo spesso fino a qualche giorno prima che ci lasciasse. Spero che qualcuno si faccia carico di questa preziosa testimonianza, perché è una importante ricerca sull’antifascismo e sul ruolo della sinistra nella nostra città».