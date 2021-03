Napoli, al rione Sant’Alfonso: arrestato un parcheggiatore abusivo

Stamattina gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Vicinale Santa Maria del Pianto per la segnalazione di una persona minacciata da un parcheggiatore abusivo.



Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una persona che ha indicato loro un uomo che, poco prima, stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, al suo rifiuto di corrispondergli una somma di denaro per la sosta, aveva minacciato di danneggiarle l’auto.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, Giuseppe Messina, 41enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per tentata estorsione.

