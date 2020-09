«Ho visto tavoli e sedie saltare in aria, sembrava l’effetto di un’esplosione». Ugo Mormone, è uno dei feriti che questa mattina sono stati coinvolti in un incidente rocambolesco su Viale Traiano. Un’automobile è piombata all’interno della tendostruttura del Bar Cocco, sfondando tavoli, sedie e una porzione del gazebo esterno investendo anche alcuni clienti. «All’inizio non abbiamo capito cosa stesse accadendo e istintivamente abbiamo pensato a una bomba- spiega Ugo,42enne gestore del bar che si trovava vicino ai clienti al momento dello schianto- dopo qualche secondo, ci siamo resi conto che si trattava di un’auto che aveva sfondato la struttura, facendo retromarcia a tutta velocità».ù



© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’impatto del veicolo ha causato il ferimento di quattro persone, incluso Ugo ma le condizioni delle vittime sono in fase di accertamento dopo l’intervento delle ambulanze del. «Il primo pensiero è stato per i miei clienti, mi sono subito accertato delle loro condizioni e ho chiamato i soccorsi» spiega il gestore, ancora sotto shock. Non è chiaro se, l’automobilista possa aver perso il controllo in seguito ad un malore o se ci possano essere altre cause. Al momento sono in corso le verifiche della polizia di Stato che e dell'Infortunistica stradale della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi nell’area compromessa dallo schianto dell’auto e raccolto le prime testimonianze, oltre a identificare il conducente dell’auto che è stato sottoposto ad accertamenti.