Il Rione Traiano scende in piazza: «Vogliamo giustizia per Davide»

Mercoledì 5 Settembre 2018, 06:30

Ciò che ormai si è trasformato in una consuetudine amara non frena la sete di giustizia. Anche quest’anno l’Associazione Davide Bifolco – il dolore non ci ferma onlus ha organizzato un corteo previsto per questa sera, alle ore 19, con partenza da piazza Orazio Coclite, al rione Traiano. I familiari e gli amici di Davide, così come i movimenti e il resto del quartiere, si ritroveranno di nuovo insieme per continuare a chiedere giustizia e verità per il ragazzino ucciso da un carabiniere nella notte tra il 4 e il 5 settembre di quattro anni fa. Quella notte in cui tutto è cambiato sia per Gianni e Rosa, rimasti senza un figlio e con l’unico obiettivo di voler fare luce sulla verità, e per i giovani del rione Traiano che hanno dovuto fare i conti con la realtà che li circondava. «Mantenere vivo il ricordo di Davide e l’interesse su quello che gli è successo è per noi prioritario – sottolinea Salvatore, dell’Associazione Davide Bifolco il dolore non ci ferma – anche in vista della prima udienza del processo di appello. Nonostante la condanna del carabiniere per noi giustizia ancora non è stata fatta – aggiunge Salvatore – e anche quest’anno sono importanti tutte le tappe che mantengono alta la tensione sul caso: le commemorazioni, il corteo in cui sono attese centinaia di persone, poi il concerto il prossimo 29 settembre, per omaggiare Davide nel giorno che doveva festeggiare il suo 21esimo compleanno. Anche il 16 ottobre, quando si terrà la prima udienza del processo di appello manifesteremo davanti al Palazzo di Giustizia».