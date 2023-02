Napoli, spaccio di droga al rione Traiano monitorato con le telecamere: tre arresti

Monitoravano la strada dove avveniva lo spaccio con delle telecamere.

La vendita degli stupefacenti avveniva in un locale.

I carabinieri sono giunti al rione Traiano, a Napoli, e li hanno arrestati perché avevano 8 grammi di hashish e altrettanti di cocaina.

Nelle loro disponibilità anche materiale per il confezionamento delle dosi, un impianto di videosorveglianza e 1.528 euro in contanti. In manette sono finiti tre giovani.