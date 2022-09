Discarica dietro la chiesa a Napoli, il racconto choc del parroco: «Mi aiutano solo i clan»

Sguardo dolce, parole lente ma precise, concetti drammatici: «In questa porzione di Napoli il “sistema”, la camorra, ha un polso della situazione migliore di quello dello Stato, ha una lettura, una conoscenza del territorio più potente. Sono capaci di intervenire, di risolvere, di essere presenti. Il concetto è questo». Via Lattanzio, Rione Traiano, mattina di sole d’inizio autunno. Durante le ultime notti hanno sversato di tutto, come avviene di frequente, c’è perfino un’imbarcazione fatta a pezzi e gettata sul marciapiede. Il retro della chiesa di Maria immacolata della Medaglia Miracolosa affaccia sulla discarica che ogni notte si rigenera, padre Giuseppe Carulli si batte da sempre per cancellare quella vergogna. È in strada, ha appena incontrato personale di Asìa che ha promesso interventi e una telecamera di controllo ma il sacerdote resta scettico. Crederà alle promesse solo quando arriveranno i risultati.

Parla della continua vergogna di quelle schifezze, d’improvviso parte un racconto drammatico nel quale spiega che l’unico aiuto l’ha avuto qualche mese fa, glielo ha offerto la malavita, come racconta lui stesso.



«Durante la scorsa primavera vedevo di frequente un autocarro senza targa che veniva qui a lasciare ogni genere di rifiuto. Provai a chiedere aiuto alle autorità, ma senza un numero di targa nessuno sapeva come intervenire. Così, un giorno, decisi di lanciare la sfida».

La parrocchia di padre Carulli ha un bel campetto di calcio sul quale i ragazzi del quartiere vanno a divertirsi, tutti sono ammessi, senza badare alle famiglie di provenienza né alla fedina penale dei genitori, perché in quel luogo tutti sono uguali e ciascuno ha il diritto di divertirsi: «Ero disperato, andai sul campo davanti ai ragazzi mi sfogai, sapendo che c’era chi aveva alle spalle qualcuno che poteva intervenire: “possibile che tutti voi non siete capaci di far tenere pulito il territorio?”. Era una provocazione, sapevo che avrebbero reagito. Alcuni subito dissero “che problema c’è, noi sappiamo chi è, ci pensiamo noi, gli facciamo fare una telefonata e tutto si risolverà”, immediatamente cessarono gli sversamenti».

LEGGI ANCHE Napoli, Rione Traiano: rimossi i rifiuti tossici da via Lattanzio

Il racconto suscita sgomento. Possibile che un prete decida di lanciare il suo messaggio di soccorso sapendo che verrà raccolto dalla camorra? Possibile che non abbia trovato alternative? Padre Carulli risponde allo sgomento con uno sguardo stupito: «Le periferie sono abbandonate dallo Stato, non è un’accusa ma una semplice constatazione. La constatazione che sto facendo qui è che purtroppo il “sistema” ha una consapevolezza, una presenza sul territorio e un controllo più potente di quello che ha, di fatto, lo Stato». Replicare spiegando che bisogna credere nello Stato, nelle forze dell’ordine, nella legalità, è un esercizio inutile. Su un punto, però, don Giuseppe è chiaro: «Io sono qui per aiutare il territorio, le persone perbene che sono tante, mi batto per strappare i giovani alla strada e offrire conforto a chi ne ha bisogno. Non sono un prete anticamorra, non li attacco, io non ce l’ho con loro. Dico solo che loro hanno preso piede perché lo Stato non c’è, questa è la realtà, purtroppo».

LEGGI ANCHE Degrado a Napoli, i cittadini denunciano ​al numero Whatsapp del Mattino: rifiuti al Rione Traiano e a Chiaiano

Si intuisce che s’è creata una sorta di tregua fra malavita e parrocchia: nessun attacco sferrato alla camorra, nessun motivo di tensione, così la vita della chiesa di Maria immacolata della Medaglia Miracolosa può procedere senza distrazioni, con il solo impegno di dedicarsi alla gente, al territorio. Un uomo del “sistema”, una volta ha anche avvicinato don Giuseppe, lo racconta proprio il sacerdote spiegando di essersi conquistato, in qualche modo, la stima di quel mondo oscuro: «Vennero a sversare rifiuti pericolosi. Io chiesi la presenza delle telecamere, mi feci intervistare dal Tg3 per lanciare strali su chi metteva a rischio la salute della gente del quartiere. Subito dopo l’intervista “uno di loro” mi avvicinò e mi disse: “bravo, mi piaci, ci hai messo la faccia, tiene ‘e ppalle”. E io gli dissi: l’ho dovuto fare io e non voi. Sono dovuto intervenire io per risolvere questa situazione, non voi...».