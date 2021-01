Napoli, blitz al Rione Traiano: sequestrate munizioni e droga

Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Rione Traiano, hanno rinvenuto in via Romolo e Remo, tra alcuni cumuli di materiale di risulta di opere in muratura, due borselli in cui erano occultate 263 cartucce di diverso calibro, tre buste contenenti 75 involucri con 143 grammi circa di marijuana, due bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga

