Napoli, riparte il mercato di Poggioreale: la graduatoria degli ambulanti

Mercoledì 10 Aprile 2019, 13:19

«È stata pubblicata, sulla home page del portale web istituzionale del Comune di Napoli, la graduatoria provvisoria degli idonei all'assegnazione di un posteggio, tra i 70 messi precedentemente a bando, nel mercato di via Marino di Caramanico per la vendita di prodotti non alimentari, con cadenza settimanale, nei giorni di lunedì, venerdì e domenica. La commissione giudicatrice ha verificato la regolarità delle domande pervenute e la completezza della documentazione prodotta ed ha approvato la relativa graduatoria con l'ammissione di 16 idonei, di cui 6 ammessi con riserva e 6 esclusi».È quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. «Gli idonei hanno ancora 10 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione contabile, nel caso di eventuali pendenze con il Servizio Mercati e/o con il Servizio COSAP, mentre gli ammessi con riserva dovranno fornire il documento di regolarità contributiva laddove abbiano presentato solo autocertificazione», si spiega. «Il mercato Caramanico, più conosciuto come il mercato di Poggioreale, è uno dei più grandi mercati non alimentari del mezzogiorno - sottolinea il vicesindaco con delega al Commercio Enrico Panini - Con l'assegnazione dei posteggi messi a bando si punta ad una rivitalizzazione dell'intera area commerciale e del canale distributivo allo scopo di migliorare l'offerta ai cittadini e ai turisti di passaggio, creare nuovi posti di lavoro e aumentare le entrate comunali».