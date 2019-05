Napoli, ripartono i ricoveri all'ospedale Cardarelli: biancheria arrivata anche da Catanzaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le tre consegne di mercoledì, l'andirivieni dei furgoni dei fornitori nei reparti lavanderia degli ospedali di Napoli è andato avanti a ritmo serrato anche ieri, impegnando sin dalle prime ore del mattino i corrieri della American Laundry E gli spedizionieri giunti da Catanzaro per conto di altre aziende private cui sono ricorsi i commissari, che gestiscono l'amministrazione straordinaria della Laundry, per tamponare la riduzione delle forniture dei giorni precedenti.«Si stanno svolgendo regolarmente oggi tutte le attività dell'ospedale Cardarelli», afferma in una nota Franco Paradiso, direttore sanitario del nosocomio napoletano. «Le attività di ricovero ordinarie - aggiunge - erano ripartite a pieno regime già ieri pomeriggio (mercoledì, ndr). In pratica i rallentamenti temuti alla fine sono subito rientrati. Abbiamo ricevuto dalla ditta che se ne occupa le forniture di lenzuola per i reparti e i kit per le sale operatorie. Quindi stamattina (ieri, ndr) tutte le attività dell'ospedale si svolgono regolarmente e senza alcun intoppo». Il rientro alla normalità si è registrato non solo al Cardarelli ma anche in tutte le strutture della città. All'ospedale del Mare sono finiti in lavanderia i teli verdi da sala operatoria utilizzati per alcuni giorni al posto della biancheria pulita nei letti e così sono stati completamente ripristinati i kit sterili di camici, federe e altri beni di consumo che non sono solo lenzuola. Le consegne sono state effettuate anche al Santobono, all'azienda dei Colli, al Pascale, all'Annunziata, al Loreto e al San Paolo.