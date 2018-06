Giovedì 21 Giugno 2018, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 18:31

Nuovo avvocato per Luca Materazzo - il trentenne accusato di essere l'assassino del fratello Vittorio, ucciso a coltellate davanti casa a Napoli la sera del 28 novembre 2016 - dopo la rinuncia degli avvocati Gaetano e Marialuigia Inserra, durante l'udienza dello scorso 31 maggio, «per contrasti insanabili». L'imputato ha nominato l'avvocato De Luca che oggi non si è presentato in aula ed è stato rappresentato da una giovane collega la quale ha chiesto e ottenuto i «termini a difesa», cioè un rinvio del procedimento per prendere cognizione degli atti del processo. La prossima udienza è stata fissata per il 28 giugno. Oggi erano previste le testimonianze della titolare del ristorante dove l'imputato ha riferito di essersi intrattenuto e dei dipendenti di un bar vicino al ristorante.