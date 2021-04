Da quando la Campania è in zona gialla, sono riprese le attività sportive all'aria aperta, così, anche a Napoli, sembra essere tornato il buonumore, l'energia e la vitalità, tipica dei partenopei. Stamattina la Mostra d'Oltremare ha regalato un delicato risveglio muscolare a chi ha scelto di partecipare alla lezione di pilates, organizzata da Enecta Free Fitness. Un progetto no profit che indossa uno stile europeo: «Nasce dall'idea di alcuni ragazzi che hanno vissuto ad Amsterdam - spiega l'istruttrice di pilates Mara Marinaro - e si fonda sul principio di praticare sport all'aria aperta». Il loro motto è «il benessere non ha prezzo» e l'organizzazione si pone l'obiettivo di mettere in sintonia tre parole: anima, corpo e natura.

Il programma fitness varia ogni giorno con lezioni diversificate: dynamic postural, funzionale, pilates, ma anche giochi sportivi dedicati ai bambini. Gli ampi spazi della location, offerta dalla Mostra d'Oltremare, permettono di svolgere le attività distanziati e in sicurezza: «Finalmente si sfrutta un posto spettacolare spesso inutilizzato» commenta una partecipante. Nessun limite alle iscrizioni, serve solo prenotarsi online e tesserarsi (per garantire la tracciabilità e al contempo essere coperti con l'assicurazione sportiva, in caso di infortuni.

Dalle parole dell'istruttrice riecheggia un forte entusiamo; dal 26 aprile non è più obbligata a svolgere il suo mestiere con lezioni di fitness online, ma ha finalmente ripreso ad allenare in presenza: «Sono felicissima perché questo è il vero spirito dell'organizzazione», commenta Mara; è immenso la gioia anche dei partecipanti che questa mattina hanno dedicato del tempo al proprio benessere: «Una lezione meravigliosa che si è svolta in massima sicurezza» commenta una ragazza.

«Seguivo il team anche online, ma all'aperto è tutta un'altra storia: si sta al sole e si condivide col gruppo una bella esperienza», dichiara una tra le signore presenti. La giornata di oggi, oltre a giovare alla salute, si è rivelata importante anche per quel che riguarda la socialità: una piccola comunità formata sia da donne che da uomini, di diverse fasce d'età, si è ritrovata a praticare lo stesso interesse e a condividere del tempo insieme.