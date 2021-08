Napoli, ripresi dalle telecamere in due devastano la pizzeria «Dal Presidente»

Un video, pubblicato sui social, mostra chiaramente il volto di due ragazzi che devastano indisturbati la Pizzeria «Dal Presidente» in via Tribunali a Napoli.

«Sono il titolare della pizzeria ai Tribunali Dal presidente - scrive in un post il titolare della pizzeria - ecco, cosa hanno fatto al mio locale, spero che li prendano». Il video è stato inviato al Consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli che ha pubblicato l’accaduto sul suo profilo social. Dalle immagini rilevate dalle camere di servizio si vedono entrare lanciando una busta quasi a voler nascondere le telecamere. Non si capisce bene il motivo del loro ingresso, probabilmente solo per vandalizzare il locale. I commenti, che si leggono, sono chiaramente di condanna dell'inspiegabile gesto.

«Non serve il carcere – scrive Peppe sui social - perché poi escono subito. Bisogna metterli ai lavori forzati, così imparano cosa significa lavorare». Ed ancora: «Questi non hanno più neanche paura di essere ripresi dalle telecamere, - reclama Andrea - in che mondo viviamo».