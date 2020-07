Napoli, ripulita da una ditta privata la spiaggia di Bagnoli: «Nonostante i divieti continua ad essere meta dei bagnanti»

LEGGI ANCHE

La spiaggia - pattumiera di Bagnoli è stata ripulita ma continua a non essere balneabile. Nonostante questo però c’è chi insiste a portare in riva al mare, accanto via Pozzuoli, ombrelloni e sedie sdraio., che l’hanno resa inadatta alla sosta dei bagnanti.«Nonostante i divieti – afferma il presidente della X Municipalità– c’è sempre chi insiste a farsi il bagno in questo specchio d’acqua. Ci rendiamo conto dei disagi e del caldo di questi ultimi giorni, ma comunque va detto che ancora adesso quest’area resta interdetta. Non sappiamo ancora la composizione delle acque che vengono scaricate in mare e per questo chiediamo ai nostri cittadini, dall’astenersi dal venire su questo segmento di litorale. Una spiaggia che da troppo tempo, oltre ai problemi già elencati, viveva una situazione di grave abbandono». Proprio per questo, d’intesa con l’autorità portuale, il Comune di Napoli e la X Municipalità, una ditta privata è intervenuta per ripulire il litorale dai rifiuti accumulati nel corso di quest’ultimo anno.«E’ importante – conclude il presidente Civitillo – segnalare questa operazione di riordino e messa in sicurezza. Un intervento utile al decoro oltre che alla sicurezza di chi vive in zona. Siamo tutti convinti che il fatto che non sia balneabile non deve comportarne il totale abbandono. Anche per questo invitiamo i nostri concittadini ad essere i primi custodi della zona che mai come ora, in questa situazione di emergenza sanitaria, deve contare sul buon senso e sulla civiltà di ognuno di noi».