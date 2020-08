LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano all'antico splendore le mura della città, quelle greche in piazza Bellini e in piazza Cavour. Un simbolo di Neapolis, questi resti imponenti delle fortificazioni per tanto, troppo quasi nascosti dalla vegetazione e dal degrado. A provvedere la soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio guidata da Luigi La Rocca che, per il Comune, ha proceduto alla riqualificazione. Un intervento fondamentale ai fini della tutela e della conservazione, ma anche propedeutico all'apertura al pubblico immaginata per un altro dei quattro siti appena ripuliti: il Carminiello ai Mannesi.«Nell'area archeologica di Forcella - spiega La Rocca - sono in corso una serie di interventi di consolidamento e restauro e ne sono in programma ulteriori di sistemazione e allestimento». Una possibilità all'esame è procedere alla gestione partecipata, coinvolgendo le associazioni del quartiere e del terzo settore. Vuol dire iniziare a proporre visite guidate e nuova attenzione su testimonianze della storia urbana dimenticate o mai conosciute. In questo caso si tratta di opere di età imperiale con annesso impianto termale e santuario dedicato al culto di Mitra. Un articolato complesso monumentale, dunque, da valorizzare. Il tutto, prevedendo per l'affido «bandi a evidenza pubblica», ragiona il soprintendente che ha a cuore anche le terme di via Terracina, in evidente sofferenza.oggi alle spalle dell'istituto scolastico Casanova, allora ai piedi dell'acropoli. Realizzate con grossi blocchi di tufo giallo contrassegnati da marchi di cava e alte nove metri, le mura costituiscono uno dei tratti conservati meglio della fortificazione, dalla riscoperta bellezza, mentre i resti di età medievale e rinascimentale si trovano all'interno del laboratorio di archeologia della stessa soprintendenza in via San Maria Agnone. Un'altra operazione in corso è la manutenzione del verde nel parco archeologico del Pausilypon, sito di grande pregio anche naturalistico e ambientale. Nell'area demaniale, ampia più di tre ettari, la metà accessibili, la sistemazione serve pure per assicurare la fruizione e la conservazione in un contesto paesaggistico di straordinario valore.Ripulire i monumenti, tuttavia, è come tessere la tela di Penelope. «Come soprintendenza - promette La Rocca -, possiamo garantire una continuità. Ma in piazza bellini ci troviamo ad affrontare anche altre questioni». Problematiche legate alla movida stigmatizzate da proteste e denunce da parte dei comitati. «Dobbiamo, per questo, puntare anche su un'opera di sensibilizzazione per spiegare il valore di quanto è visibile all'interno dell'ampia zona sottoposta al piano di calpestio, spesso non percepita nemmeno come nostro passato». Memorie e identità, «di cui pare doveroso assicurare la conservazione e il decoro». Un impegno preciso, «la necessità anche di comunicare in maniera capillare l'importanza della storia della città», sentita probabilmente di più da La Rocca, in quanto archeologo. E utile a sostenere il senso civico, decisamente scarso. Per rendersene conto, basta constatare lo stato delle fontane, colpite da atti vandalici e dai writers. «Contro queste azioni, possiamo fare poco». Ma La Rocca non molla e annuncia: «Continueremo a fare la manutenzione», e anche a cercare alleati tra i volenterosi cittadini nella sfida all'incuria, e all'indifferenza.