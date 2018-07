Napoli, ripulito il vicolo strapieno d'immondizia al centro storico dopo la segnalazione del Mattino

È stato liberato dai rifiuti Vico Piscicelli, la strada del Centro storico che era stata completamente occlusa dell'immondizia fino ad essere vietata al transito perché non c'era più spazio per passare. L'intervento è avvenuto questa mattina, all'indomani della denuncia sulla situazione invivibile presentata dal Mattino. Intorno alle 6.30 sono iniziate le operazioni e sono andate avanti fino alle 8 quando due camion dell'Asía sono andati via colmi di rifiuti. Il personale dell'azienda dei rifiuti ha anche spazzato e sanificato la stradina. I volontari del Comitato Diritti Essenziali, che hanno per primi denunciato la situazione, continueranno il presidio per evitare che i pirati dell'immondizia possano tornare in quel luogo.

Lunedì 30 Luglio 2018, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 11:39

