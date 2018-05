Napoli, rissa a piazza Carlo III: 17enne accoltellato, denunciati 4 giovani

Lunedì 14 Maggio 2018, 19:36

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno denunciato a Napoli quattro ragazzi, due maggiorenni e due 17enni, per il reato di rissa. I fatti sono avvenuti in via Galeota, dove i poliziotti, avvisati dalla sala operativa, sono intervenuti per una segnalazione di persona accoltellata. Gli agenti hanno ricostruito che i due 17enni erano stati, poco prima, aggrediti da due giovani a bordo di una scooter, e che uno dei due, soccorso ed accompagnato, aveva riportato varie ferite.Il giovane è stato trattenuto in un ospedale cittadino, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, per le varie ferite riportate sul fianco sinistro. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire che i due 17enni, a piazza Carlo III, avevano avuto un diverbio, con insulti e minacce, con i due maggiorenni, poi sfociato, successivamente, con l'aggressione ai danni dei minori. I due maggiorenni sono stati rintracciati e identificati presso un altro ospedale cittadino, dove erano giunti per essere medicati presso il pronto soccorso. L'autorità giudiziaria ha disposto la denuncia per tutti e quattro i giovani.