Napoli, rissa al bar in via Petrarca: emessi 4 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti di tre ragazzi di 28, 23 e 21 anni che lo scorso 10 settembre avevano partecipato ad una rissa scaturita per futili motivi presso un bar di via Petrarca. I tre erano stati denunciati per rissa e il 21enne era stato denunciato per lesioni aggravate poiché durante la rissa aveva causato delle lesioni ad un’altra persona.

Un altro provvedimento, della durata di due anni, è stato adottato nei confronti di un 48enne di Torre del Greco che il 12 maggio scorso, nei pressi di un bar di via Benedetto Croce, era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali provvedimenti, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento nelle strade in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.