Mercoledì 10 Ottobre 2018, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 33enne nigeriano é stato soccorso in ospedale per ferite da taglio riportate sul viso e sul dorso. L'extracomunitario, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Loreto Mare, é stato accoltellato durante una rissa che ha coinvolto decine di persone tra cui numerosi stranieri nel quartiere popolare delle Case Nuove, a ridosso di via Vespucci.Sul posto si è creata una tale confusione da bloccare il traffico viario e sono giunte le volanti della Polizia di Stato. In ospedale si sono recati anche i diplomatici dell'ambasciata del Senegal paese di origine della vittima accoltellata.