Napoli, rissa davanti all'hotel di corso Novara: arrestato 37enne africano

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra e dell’ufficio prevenzione generale sono stati avvicinati in corso Novara da alcune persone che hanno segnalato una lite all’ingresso di un hotel.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di loro fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un punteruolo della lunghezza di 21cm, un coltello con la lama lunga 9 centimetri e quattro forbicine; inoltre, hanno accertato che aveva aggredito la titolare dell’albergo nel tentativo di introdursi nella struttura.

Soumhoror Aboubobcar, 37enne della Liberia già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.