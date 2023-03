Sangiovannese-Melito, rissa in campo a Napoli: «Ora basta, ogni domenica assistiamo a questi episodi»

Ennesimo episodio di violenza legato al calcio.

Questa volta il fatto incriminato è una rissa in campo che ha visto protagonisti i giocatori della Sangiovannese e dei Boys Melito.

La partita era di scena allo stadio Caduti di Brema di Barra valida per il girone E di Prima Categoria Campania.

I calciatori delle due squadre, come si vede in un filmato, se le sono date di santa ragione sul rettangolo verde.

Il deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli denuncia sui social: «Purtroppo il calcio si trasforma molto spesso in violenza e il fenomeno è molto accentuato soprattutto nei campi di periferia e nelle categorie dilettantistiche dove le rivalità sono molto accese e non ci sono certo i controlli e le predisposizioni di sicurezza previste per la Serie A».

«Delle soluzioni vanno trovate per disincentivare e marginare la violenza nel calcio. Sia per ragioni di sicurezza pubblica che d’immagine. I giovani e giovanissimi che vogliono avvicinarsi allo sport non possono avere davanti agli occhi questi esempi. C’è bisogno di uno sport sano e pulito» conclude Borrelli.