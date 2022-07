Napoli, rissa in un locale a Coroglio: tre ragazzi in ospedale

Tre giovani sono rimasti feriti in una rissa scoppiata in un locale nella zona di Coroglio, a Napoli.

I tre giovani sono tutti di Acerra e sono curati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Per uno di loro, 27 anni, sono 21 i giorni di prognosi per contusioni e microfrattura al naso, mentre gli altri due sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni. Secondo una ricostruzione fornita dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale, i tre ragazzi avrebbero discusso con alcuni sconosciuti all'interno del locale per motivi ancora non chiari e all'uscita sarebbero stati presi a calci e pugni.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli, evade dai domiciliari poi aggredisce e tenta di investire il... LA VIOLENZA Maxirissa a Sala Consilina: chiuso il locale per 7 giorni

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli per far luce sulla dinamica dell'accaduto.