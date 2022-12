«Ho avuto molta paura e sono ancora spaventata per l’accaduto». La mamma del 14enne napoletano ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia del Vecchio Pellegrini, racconta l’incubo di suo figlio, accoltellato ripetutamente e trafitto all’addome domenica sera, in piazza Carlo III, a causa di una rissa scoppiata «per uno sguardo di troppo».



