Napoli, la rissa a piazza Garibaldi finisce nel sangue: accoltellato africano

Sabato 28 Aprile 2018, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 14:19

Un extracomunitario di origini africane è stato accoltellato nei pressi della stazione Garibaldi, poco dopo le 12. L' uomo ha dichiarato di essersi ritrovato nel mezzo di una rissa tra stranieri in via Firenze, una delle stradine a ridosso della stazione centrale dove negli ultimi mesi si sono registrati numerosi episodi di violenza tra extracomunitari che si contendono gli spazi sui marciapiedi per il commercio abusivo.Lo straniero è stato accoltellato a entrambe le braccia ed ha riportato anche numerosi traumi contusivi e un trauma cranico per cui è stato medicato e ricoverato all' ispedale Loreto Mare con una prognosi di 21 giorni. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.