Napoli, rissa tra vicini di casa: denunciati in sei tra cui un evaso dai domiciliari

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti la scorsa notte in vico Paradiso alla Salute, nel quartiere Materdei, per una rissa che ha visto coinvolte 6 persone, tra le quali 2 donne. La lite è scoppiata tra due nuclei familiari residenti nello stesso civico per problemi di vicinato.

Tutti sono stati denunciati per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Uno dei denunciati, un 40enne, era agli arresti domiciliari e per questo motivo è stato denunciato a piede libero anche per il reato di evasione.

Sono state sequestrate una mazza e una bottiglia. I 6 sono stati poi medicati dal personale del 118, ma tutti hanno rifiutato il ricovero. I due carabinieri intervenuti sono stati medicati all'ospedale San Paolo con prognosi di 4 e 5 giorni per contusione all'arto superiore destro ed escoriazioni multiple al volto.