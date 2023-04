Napoli: ristoratore denunciato per aver violato i sigilli

La polizia locale di Napoli è intervenuta in via Michele Tenore per denunciare all'autorità giudiziaria il titolare di una nota attività di ristorazione per la violazione dei sigilli apposti dagli stessi pochi giorni prima ad un abuso edilizio realizzato sul suolo pubblico.

In via Alabardieri, invece, allertati da alcuni passanti, gli agenti sono intervenuti per fermare una colluttazione che vedeva coinvolto da un lato i dipendenti di un supermercato della zona e dall'altro un uomo che dopo aver fatto la spesa è scappato con le buste senza pagare.