Napoli, tornano le notti della movida ed è subito scontro con i residenti del centro storico

Domenica 2 Settembre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 08:01

Dopo una sostanziale tregua estiva tra i gestori dei baretti del Centro Storico e i residenti si comincia a respirare un nuovo clima di tensione in città. I decibel al massimo sparati dai locali del cuore pulsante di Napoli hanno provocato l'ennesima notte insonne ai cittadini che già annunciano future manifestazioni contro la movida selvaggia. Le maggiori criticità si sono registrate, come ormai di consueto, nella zona di piazza San Domenico Maggiore, a piazza Bellini e nella zona di Mezzocannone. Il rumore, a tratti insopportabile, causato dall'enorme afflusso di persone e, denunciano i cittadini, dal mancato rispetto di ogni prescrizione circa le emissioni acustiche da parte dei gestori dei locali notturni.«Già dalle 23 - spiega Gennaro Esposito del Comitato per la Quiete pubblica e la Vivibilità cittadina - abbiamo potuto constatare la potenza della musica emessa dai locali notturni ai Banchi Nuovi, a piazza Bellini e a via Mezzocannone. Tutta l'estate è stata costellata da polemiche e da liti causate dalla caotica movida notturna e nonostante questo non abbiamo potuto constatare alcun intervento di risolutivo da parte della polizia municipale. Cominciamo un altro anno di battaglie - annuncia Esposito - per la tutela dei diritti dei residenti. Ci auguriamo che la ripresa delle attività dei baretti vada meglio, dal punto di vista della vivibilità dei residenti, dello scorso anno».Qualcuno ha cercato di alleviare i fastidi che derivano dagli schiamazzi con metodi fai da te pittoreschi ma di improbabile efficacia. «Si avvisa la gentile clientela - si legge sulla porta d'ingresso di un'abitazione situata a due passi da un famoso locale notturno nella zona universitaria - che questa è un'abitazione. Pertanto si prega di non fermarsi a parlare forte e di non lasciare in giro bottiglie vuote. Usate gli appositi cestini - si legge ancora nell'appello-annuncio dei residenti - abbiate rispetto del vicinato».La notte della movida napoletana non è popolata solo da ragazzi in cerca di divertimento e da residenti alla spasmodica ricerca di un cantuccio dove dormire in santa pace senza essere molestati dai decibel sparati a palla. Specie nelle zone maggiormente frequentate da giovani e giovanissimi si segnala la presenza di parcheggiatori abusivi, bancarelle per la vendita di dolci e caramelle e, specie nella zona universitaria e a piazza Bellini, spacciatori di sostanze stupefacenti.