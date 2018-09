Venerdì 14 Settembre 2018, 17:14

Questa mattina gli agenti del Commissariato di Secondigliano hanno rinvenuto 35 grate fognarie in ghisa di varie dimensioni, asportate da ignoti, tra la notte del 12 e 13 settembre dal Parco Comunale "Padre Beato Gaetano Errico", di via delle Galassie e di proprietà della Napoli Servizi Spa del Comune di Napoli.I poliziotti dopo una breve attività info-investigativa hanno trovato, nascoste da un telone, le 35 grate fognarie in un vicoletto adiacente via Duca degli Abruzzi. Le grate sono state riconsegnate alla Napoli Servizi Spa