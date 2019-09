Sabato 14 Settembre 2019, 10:55

Un fucile semiautomatico, con numero di matricola non rimosso, con canne mozzate, risultato rubato da un'abitazione di Pimonte nel 2013, è stato rinvenuto dai carabinieri della sezione operativa di Bagnoli. Era in un'intercapedine ricavata in un muretto nelle pertinenze comuni di alcune abitazioni di via Marco Aurelio. Avvolto nel cellophane è in un buono stato di conservazione. L'arma è stata sottoposta a sequestro per eseguire gli accertamenti balistici e dattiloscopici.