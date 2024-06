Il giorno dopo la morte di Cristina, Riva Fiorita è frastornata, sospesa tra lo sgomento del tempo che si arresta nella tragedia e la vita di giugno che continua inesorabile. I sorrisi dei bagnanti ignari si accompagnano alla rabbia e alla paura che camminano sui volti dei membri delle associazioni, che chiedono «più controlli in mare, perché l’acqua di Posillipo è terra di nessuno». Un sos analogo arriva anche dagli stessi gestori dei noleggi canoe nei dintorni di Villa Rosebery, residenza in capo al patrimonio del Quirinale.

«Alcuni di coloro che noleggiano i gommoni giocano addirittura a far “cadere” chi è in canoa». Come detto, proprio in queste acque, l’altro pomeriggio, ha trovato la morte la trentenne lombarda Cristina Frazzica, etnobiologa, ferita dall’elica di una barca pirata, che dopo aver colpito il kayak di Cristina - in compagnia (un 33enne avvocato napoletano) - ha tirato via dritto per dritto senza prestare soccorso. L’uomo è stato salvato da un motoscafo di passaggio. Ma per Cristina non c’è stato nulla da fare. Dopo il recupero della salma della giovane donna avvenuta poco dopo l’incidente nel tardo pomeriggio di domenica a opera della Capitaneria di Porto, le indagini si intensificano per trovare il colpevole. Intanto, in queste ore di kayak in giro se ne vedono pochissimi.

L’appello

La preoccupazione si muove sottotraccia, a Posillipo. Ma è intensa. Tanto che l’associazione del Borgo Marechiaro - la “fenestella” si trova a metà strada tra Villa Rosebery e la Gaiola - lancia un appello ufficiale attraverso questo quotidiano: «Servono più controlli in acqua qui a Posillipo - spiega Sergio Mannato dall’associazione Borgo Marechiaro - I gommoni stanno portando pericoli indicibili per migliaia di bagnanti a Posillipo. È peggio in mare che in strada: qui è terra di nessuno. È un peccato che debba avvenire sempre una tragedia per destare l’attenzione dell’autorità competente. In tutti i paesi civili un bagnante non può correre rischi a 30 metri dalla riva. A Napoli invece c’è un problema serissimo in questo senso. I pericoli in spiaggia sono dappertutto: proprio ieri, a poca distanza dalla tragedia di Villa Rosebery, un ragazzino è rimasto ferito mentre si tuffava dal Palazzo degli Spiriti, un punto più volte segnalato anche da Il Mattino. Sono intervenuti i pompieri. Qualcuno ci aiuti: l’estate è appena iniziata e già stiamo a piangere la prima vittima».

I nodi

Riva Fiorita è sotto choc. Il noleggio di kayak e canoe in cui Cristina è stata vista viva per l’ultima volta sulla terraferma si trova nella parte bassa di Villa Volpicelli: location notissima, tra l’altro, per gli esterni di “Un Posto al Sole”. C’è anche un altro esercizio di attrezzi marini, adiacente, legata al Coni. Ed è proprio da queste attività che filtrano i principali nodi critici del mare di Posillipo, e dei rischi connessi, che sono diventati troppo elevati. «Io in mare non esco più, nei weekend d’estate - spiegano - ci sono troppi rischi. Io stesso sono stato investito in acqua 5 volte dai gommoni qui intorno e le barche non rispettano la distanza di sicurezza. La legge consente il noleggio di un gommone sotto i 40 cavalli anche a chi non ha la patente. Alcuni di coloro che noleggiano i gommoni giocano addirittura a far cadere chi è in canoa. Spesso si ubriacano, se non peggio». «Bisognerebbe delimitare lo specchio d’acqua intorno a Villa Rosebery, come avviene ovunque nel mondo.

La legge prevede che le barche da diporto debbano navigare a 200 metri dalla sabbia e a 150 dalla costa. Ma il limite non lo rispetta quasi nessuno. Servirebbero delle boe e degli autovelox in acqua. Poi andrebbe cambiata la legge, che consente il noleggio dei gommoni sotto i 40 cavalli anche senza patente. Tanti di coloro che li affittano non sanno guidare».