Se i segni implicano qualcosa, quelli che circondano Bella Mbriana hanno del miracoloso. La tabaccheria in cui è stato sbancato il Superenalotto, nelle scorse ore, è al secondo 6 della sua storia. L'altra sera, dopo l'estrazione, si è subito sparsa la notizia di una giocata da due euro che ha fruttato ben 101,511 milioni al vincitore. Nel 2017 ci fu un altro 6, sempre qui in via Toledo 410, per un montepremi da circa 50 milioni. A ricordarlo è Salvatore Gaspari, il titolare della tabaccheria che sorge a due passi dal balcone di Palazzo Doria d'Angri, lo stesso da cui nel 1860 Giuseppe Garibaldi si affacciò per annunciare che il Regno delle Due Sicilie sarebbe stato annesso al Regno d'Italia. Se i luoghi significano qualcosa, questo posto è scolpito nella storia d'Europa e d'Italia. Ed è scolpito anche nella lista delle mete preferite dalla fortuna.

Le giocate

La fortuna è un treno che, almeno qui, ha bussato due volte. Centinaia di selfie, ieri, davanti a Bella Mbriana, che ha esposto la sestina d'oro. «Ieri abbiamo raddoppiato le giocate - spiega Gaspari - di solito ne facciamo 800 al giorno, e abbiamo abbondantemente superato le 1500». Il negozio sta diventando un piccolo tempio della buona sorte.

«A luglio del 2017, fummo protagonisti di un 6 che fruttò 56 milioni complessivi. In quel caso si trattava di un sistema da 10 euro, che acquistammo dal sistema e mettemmo a disposizione dei nostri clienti. La quota vinta qui, in quel caso, fu di 800mila euro. Ma non abbiamo mai saputo chi fosse il fortunato». Si infittisce il mistero sull'identità di chi ha sbancato il Superenalotto con 2 euro. Ma sul tema Gaspari è scettico: «Non credo che stavolta le cose andranno in maniera diversa: nel 2017 il vincitore restò anonimo. Siamo comunque contenti. Spero che i soldi siano andati a qualcuno che ne ha bisogno. A questo punto, direi: qui si è già vinto il 6 per 2 volte. Parlando di numeri, non c'è due senza tre». La tabaccheria, in ogni caso, è un fiume in piena di giocatori. Sorridono tutti, tra l'incredulità e la speranza. «Una volta, per scherzo, chiesi a Salvatore Gaspari di darmi 300 euro - dice un cliente - Dopo qualche minuto vinsi proprio quella cifra nella sua tabaccheria. Un segno». In latino, "signum" vuol dire, appunto, miracolo.

Il costume

Superstizione e realtà oggi si incrociano più del solito, in via Toledo. Nel folkore popolare, da queste parti sempre vivo e vivido, la Bella Mbriana (celebre brano di Pino Daniale, da cui prende il nome la tabaccheria baciata dalla fortuna) è la nemica del Munaciello. Fa «diventar bello un brutto, arricchire un povero, ringiovanire un vecchio. Nel bel numero è la Bella Mbriana, un vero augurio della casa. Qualche popolana, ritirandosi, la saluta». Parliamo, insomma, di un capovolgimento del fronte, di un'inversione dello stato delle cose. La Bella Mbriana, insomma, favorisce gli eventi straordinari. Ce n'è abbastanza perché la lottomania impazzi più del solito. I vicoli alle spalle di Bella Mbriana sembrano diventati il set di "Non ti pago", il capolavoro di Eduardo De Filippo, in cui il protagonista è titolare di un banco lotto "esperto" di sogni e di segni. I numerologi della Pignasecca stanno interpretando la sestina vincente secondo le regole della smorfia: 6, 40, 80, 71, 55, 20. Qualcuno ritenta addirittura la stessa giocata. Altri la variano, anche se di poco.

I numeri

«Ho giocato 5 numeri - sospira Enza nei pressi della Cumana - Ho escluso solo il 71 perché è "l'omm e niente"». Tanti studiano la smorfia: «Ho analizzato tutti i numeri della sestina - spiega con serietà, un ambulante del mercato popolare - il 6 è "chella c'a guarda nterra. Il 40 è la noia, o la "paposcia", l'80 è la bocca", il 55 la musica e il 22 è o pazzo. Cerco un legame tra queste cose da ieri sera». Chissà se ci riuscirà. In ogni caso, la serietà e il gioco, il sacro e il profano, la magia e il conto in banca, qui sono una cosa sola. Non solo nei sogni, ma anche nei fatti concreti.