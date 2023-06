Napoli, alla Riviera di Chiaia lavori senza fine: sfasciati i marciapiedi nuovi

Monta e smonta. Alla Riviera di Chiaia, all'altezza della Torretta i lavori non finiscono mai. Appena rifatti i marciapiedi, oggi sono stati sfasciati per un intervento urgente legato all'energia elettrica. Un continuo.

La piazza della Torretta, oggetto di riqualificazione urbana, doveva essere finita e consegnata l'estate scorsa. In realtà i lavori non sono ancora conclusi.

E ieri per l'ennesima volta hanno sfasciato i marciapiedi appena rifatti. Vista la particolirità del materiale, non si sa se questo verrà ripristinato così come era stato fatto. Si spera. Certo è che sia i negozianti che i residenti sono esasperati da opere di costruzione e distruzione che si susseguono a mesi alterni.