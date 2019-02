CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Febbraio 2019, 09:11

I tassisti si sono dati appuntamento alle nove di sera al posteggio riserva dell'aeroporto. Pronti alla mobilitazione generale ed allo sciopero, entro metà marzo, contro il Comune che nulla fa per far rispettare la legge 2192 che regolamenta il servizio pubblico. Hanno paura. Il blitz dei finanzieri dell'Antitrust nelle quattro radiotaxi principali della città in seguito ad una segnalazione di Mytaxi ha agitato gli animi e ha fatto partire l'offensiva. Capofila dell'assemblea Rosario Gallucci dell'Orsa e Unica-Cgil: alla fine viene proclamato lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero. Alla riunione c'era anche Massimiliano Pagano presidente della radiotaxi Partenope.IL CARTELLOL'istruttoria aperta dall'Antitrust riguarda un presunto cartello lesivo della concorrenza messo in piedi dalle quattro radiotaxi napoletane che di fatto hanno impedito ai tassisti di utilizzare la doppia piattaforma. Chi ha il tablet del radiotaxi non può utilizzare Mytaxi. In 250, dati ufficiali forniti dalla multinazionale hanno scelto di cambiare e provare questa nuova applicazione, nata nel 2009 che conta in tutta Europa 100mila tassisti e 10 milioni di passeggeri. Da novembre, quando è partito il servizio a Napoli, ha oggi 250 hanno aderito alla piattaforma anche se a ritmi più lenti rispetto ai primi mesi.