«Scippate le aree di sosta», la rivolta di Capodimonte

Venerdì 26 Aprile 2019, 07:00

A Capodimonte esplode la guerra dei residenti contro i bus turistici. Da qualche giorno, a via Miano, davanti al bosco, sono scomparse le strisce bianche (20 posti in totale) utilizzate dai residenti per i parcheggi non a pagamento, per fare spazio alle strisce gialle per la sosta breve dei bus. Lo scontro con la terza Municipalità e il Comune ha raggiunto i livelli di guardia al punto che i residenti hanno minacciato un blocco stradale. «La scelta dei parcheggi bus dinanzi alle nostre case racconta Fabio Illuminato, uno dei residenti - è inconciliabile con le condizioni di salute di mia madre, 90enne e invalida con l'ossigeno dodici ore al giorno. Nei giorni di festa abbiamo le auto di chi va al bosco quasi in casa, per nre dei gas di scarico dei bus. Il parcheggio per bus e auto va aperto presso il deposito Garittone». Residente in zona anche una consigliera comunale di maggioranza, Laura Bismuto del gruppo demA, che non lesina critiche al presidente della Municipalità Ivo Poggiani e sui social attacca duramente la scelta di aver preferito gli stalli dei bus turistici a discapito dei residenti: «Una trovata geniale dice la Bismuto ironicamente - Mentre il Garittone resta chiuso, la Municipalità chiede al Comune di prevedere delle strisce gialle per far sostare i bus turistici».