Napoli, la rivolta delle mamme di piazza Carlo III: traffico in tilt

Lunedì 12 Novembre 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 11:02

Traffico in tilt in piazza Carlo III, per una protesta dei genitori degli studenti della scuola statale primaria e dell’infanzia Dante Alighieri, fortemente danneggiata dalla tempesta che ha colpito Napoli tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Il forte vento, infatti, ha fatto saltare alcuni pannelli del tetto di copertura, danneggiando seriamente anche le finestre dell’edificio. I genitori sono scesi in piazza bloccando il traffico da stamattina.«Siamo solidali con le famiglie - commenta Nino Simeone, presidente commissione Infrastrutture - Ma come si fa a non rendere agibile un istituto come il Dante Alighieri? Centinaia di studenti sono abbandonati».