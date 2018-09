Moto in fuga, la polizia spara in aria: rivolta della gente di Ponticelli

Domenica 16 Settembre 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 12:30

La polizia spara due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio per tentare di bloccare la fuga di una persona a bordo di una moto che non si era fermata all'alt e la gente del quartiere scende in strada per protestare contro gli agenti. È accaduto ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli.Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, in viale Decio Mure, nella zona dell'Ospedale del Mare, una volante ha imposto l'alt a un motociclista che, alla vista degli agenti, ha accelerato imboccando una strada contromano. Lo hanno inseguito e, giunti tra il Lotto Zero e via delle Metamorfosi, i poliziotti hanno sparato alcuni colpi di pistola in aria nel tentativo di fermare il fuggitivo il quale, però, è riuscito a dileguarsi.Negli stessi istanti la gente del rione è scesa in strada protestando in maniera veemente contro le forze dell'ordine. La reazione, tuttavia, è durata pochi minuti e gli agenti hanno mantenuto il controllo della situazione.