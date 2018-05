Domenica 6 Maggio 2018, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inseguimento rocambolesco, la caduta dallo scooter (fortunatamente senza gravi conseguenze) e l’arresto. Presunto malvivente in manette, lì sotto il sole incerto di via nuova Marina.Mancano dieci minuti alle quattro del pomeriggio domenicale, la città assiste alla partita con il Torino, poche auto in strada, c’è chi si accosta al carabiniere e gli chiede se ha bisogno di aiuto. Un po’ d’acqua? Un po’ di caffè? Il militare alza il dito pollice, dice tutto ok, attende rinforzi.È lo stesso carabiniere ad accudire il presunto malvivente, che nel frattempo è in manette è seduto sull’asfalto. Gli appoggia la mano sulla spalla e gli dice di stare tranquillo. Massimo fair play in una probabile scena tra guardia e ladri, a conferma della professionalità del militare intervenuto.