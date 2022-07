Napoli, rogo a Città della Scienza: un colpevole dopo 9 anni, condannato il vigilante

Dunque, c’è una condanna. Cinque anni e quattro mesi per il rogo di Città della Scienza a carico del vigilante Paolo Cammarota, al termine di una sorta di gioco dell’oca giudiziario: era stato condannato in primo grado, assolto in appello, poi la Cassazione aveva rispedito gli atti a Napoli.



Ieri pomeriggio i giudici di appello hanno firmato un nuovo provvedimento: 5 anni e 4 mesi per la distruzione di Città della Scienza, mentre è andato prescritto il reato di incendio. Nove anni dopo c’è un colpevole; è ancora presunto, dal momento che la sentenza - quando saranno depositate le motivazioni - potrà comunque essere appellata dal vigilante (che in questa vicenda è assistito dal difensore di fiducia dal penalista Luca Capasso). È stata ritenuta degna di essere accolta la ricostruzione della Procura di Napoli, al termine del lavoro dei pm Michele Del Prete e Ida Teresi, a proposito della presunta responsabilità del custode messo a guardia del colosso di Coroglio. Decisivi alcuni passaggi investigativi condotti subito dopo il rogo: come la testimonianza di un collega di lavoro di Cammarota, che - nel corso di un confronto a porte chiuse - fece emergere alcune presunte contraddizioni nella versione resa dallo stesso imputato. In sintesi, sono emersi alcuni punti fermi: Cammarota era in possesso del codice di disattivazione dell’allarme antincendio, che - se fosse stato in funzione quella sera - avrebbe potuto rendere più rapidi gli interventi di soccorso per salvare la struttura; era stato lo stesso Cammarota a fare l’ultimo giro, prima dell’arrivo dei piromani.



Secondo la ricostruzione della Procura, l’incendio sarebbe stato appiccato tramite alcuni inneschi, abilmente preparati da soggetti entrati nel museo, usando la porta principale. Ma restiamo a quanto emerso dopo nove anni di processo. A lungo si è dibattuto a proposito del movente: sempre secondo la sentenza di primo grado, ci sarebbe stato il tentativo di un gruppo di persone di distruggere (magari solo in parte) il museo di Coroglio, per ottenere il premio assicurativo, grazie a una polizza antincendio che era stata stipulata quattro anni prima.



E non è tutto: la distruzione di Città della Scienza avrebbe poi consentito di mettere in moto la catena della solidarietà, grazie a una rinnovata attenzione pubblica nei confronti della struttura di Coroglio. Un processo nel quale Fondazione Idis si è costituita parte civile, grazie al lavoro del penalista Giuseppe De Angelis, nel tentativo di pretendere chiarezza su un’azione dolosa. Ma in cosa consistono le responsabilità individuate fino a questo momento? Restiamo ancora ai retroscena emersi finora.



Gran parte del processo ruota attorno alle intercettazioni dei mesi immediatamente successivi al 4 marzo del 2013. Vengono captate alcune conversazioni tra Cammarota e una donna, in cui si faceva riferimento al malessere di tanti dipendenti della struttura che non ricevevano stipendi da mesi. Un clima di rancore e di insoddisfazione che potrebbe aver agito da detonatore, che era ben noto dentro e fuori la struttura. È così che si arriva al 4 marzo. Un lunedì sera, in una Napoli in ginocchio: una città che poche ore prima ha fatto registrare un evento drammatico, con il crollo di Palazzo Guevara di Bovino, che paralizzò per mesi l’intera Riviera di Chiaia.

Era lo scenario ideale per entrare in azione, per dare sfogo a un progetto coltivato da tempo. Fu così che la porta di Città della scienza si aprì all’improvviso, grazie - è l’ipotesi investigativa - alla manina del custode. Poi gli inneschi e il rogo. Con un incendio che sulle prime non venne neppure segnalato. È un altro elemento che ha giocato a sfavore dello stesso custode, dal momento che il primo a dare l’allarme è stato un pescatore di ritorno a casa, che dal mare si accorse delle lingue di fuoco. Fiamme alte, stranamente non viste dall’interno: minuti preziosi per garantire che le cose andassero secondo i piani, che il disastro fosse completo, la tragedia del museo si consumasse: e che arrivassero soldi e solidarietà a rimpinguare le casse di un ente da tempo in affanno.