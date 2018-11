Città della Scienza, assolto il custode: «Sicuro di essere scagionato, temevo la grancassa mediatica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Novembre 2018, 07:00

«Sapevo di non essere responsabile della distruzione di Città della scienza e sono rimasto ad attendere - fiducioso - che la giustizia facesse il suo corso. Dentro di me ero innocente prima e dopo la sentenza che in primo grado mi condannava a sei anni e lo sono anche oggi che una Corte riconosce le mie ragioni».«Non avevo timori in questo senso. Ricordo che anche nel corso della fase preliminare delle indagini ci sono state richieste di arresto nei miei confronti puntualmente rigettate. I timori che ho provato in questi anni e che ho condiviso con i miei legali (gli avvocati Luca Capasso e Antonio Tomeo) dipendevano da altri fattori».«Temevo la straordinaria attenzione mediatica che ha scandito le indagini sulla distruzione di Città della scienza. Indagini doverose e incalzanti, ma temevo che alla fine potesse prevalere una sentenza figlia della straordinaria attenzione mediatica che ha riguardato la storia di questo processo, che è stata in parte anche la storia della mia vita più recente».