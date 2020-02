Stanotte alle 3,50 un nigeriano all'esterno Stazione centrale di Napoli ha appiccato un fuoco probabilmente per riscaldarsi, creando però un pericolo per tutti.

Per questo sono intervenute le due guardie giurate in servizio alla stazione chiedendo allo straniero di spegnere il fuoco. La risposta, però, non è stata quella che si aspettavano: il nigeriano ha aggredito entrambi, procurando ad una guardia giurata una grave ferita all'occhio per la quale è stato necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale, dove la guardia giurata è ancora ricoverata in osservazione. La segnalazione è di Carlo Landolfi e della pagina facebook «Insieme facciamo tutto».

Duro il commento di Giuseppe Alviti, sindacalista dell'associazione guardie particolari giurate: «Se le guardie giurate non hanno poteri continueremo ad assistere a questi episodi violenti da parte di chiunque. In questo momento la cosa più importante è avere buone notizie sulla salute del collega. Poi scatterà la mobilitazione nazionale della categoria perché siamo esposti a enormi pericoli, anche a quello di essere uccisi quando proteggiamo banche o furgoni blindati, ma le nostre richieste non vengono mai ascoltate».



