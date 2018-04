Mercoledì 4 Aprile 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sto lavorando, filma questo!». E subito dopo il gesto osceno. Succede in via Oberdan, nei pressi dell'Agenzia delle Entrate e alle spalle di via Toledo. Il salotto buono di Napoli, insomma. Anche qui, ogni mattina, alcuni cittadini rom rovistano tra i rifiuti alla ricerca di oggetti da rivendere. Una di loro è stata ripresa stamattina in un video che in queste ore sta circolando su Whatsapp e sui social network. La donna, palesemente infastidita, mentre apre i sacchetti e sparge la spazzatura, risponde che sta lavorando, e invita l'uomo ad andare anche lui a lavorare. E a riprendere «altro», aggiunge mentre si alza il vestito.