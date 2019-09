Si masturba davanti a una ragazza sul treno Napoli-Roma: arrestato 26enne romeno

Mercoledì 18 Settembre 2019, 14:55

Durante un viaggio da Roma a Napoli sul Regionale 2405, una ragazza poco più che maggiorenne proveniente da Roma e diretta nel capoluogo partenopeo è stata vittima delle attenzioni morbose di E.M., 26enne di nazionalità romena già noto alle forze dell'ordine che, approfittando dell'assenza di altri viaggiatori sulla carrozza, ha cominciato dapprima a masturbarsi davanti alla ragazza, e poi l'ha bloccarla e palpeggiata impedendone la fuga. La giovane, rimasta per alcuni minuti in balia dell'uomo, è riuscita a fatica a liberarsi e a chiedere aiuto al capotreno che a sua volta ha provveduto tempestivamente ad allertare la Polfer.Appena giunti alla stazione di Napoli Centrale il 26enne è stato bloccato dal personale del compartimento di polizia ferroviaria per la Campania e portato in carcere a Poggioreale.