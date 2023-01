Napoli-Roma, multa per utilizzo laser e 5 daspo per scavalcamento

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Roma, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio, hanno sanzionato 11 persone sia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo.

Un'altra persona, invece, è stata multata per violazione del regolamento d'uso per aver utilizzato un puntatore laser all'indirizzo del campo di gioco provocando l'attivazione dello staff arbitrale con conseguente annuncio da parte dello speaker dello stadio.

Inoltre, poco dopo l'inizio della partita, è stata segnalata l'accensione di un fumogeno e, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'impianto sportivo, gli agenti hanno constatato che un ragazzo minore di 14 anni lo aveva acceso e lasciato cadere a terra per poi avvicinarsi al padre; pertanto, hanno raggiunto quest'ultimo che ha consegnato un altro fumone di cui era in possesso il minore.Ancora, i poliziotti hanno denunciato 5 persone, tra i 20 e i 25 anni, per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo.

Infine, durante i servizi di controllo nel perimetro dell'impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati multati 10 parcheggiatori abusivi, mentre personale della Polizia municipale ha rimosso 46 auto in sosta vietata, contestando complessivamente 52 violazioni del Codice della Strada.