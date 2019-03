Lunedì 11 Marzo 2019, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle prese tutti i giorni con i convogli, per loro deve essere stato un gioco da ragazzi mettere mano alla ruota di una carrozzina. Il loro piccolo gesto, però, è stato di grande aiuto ad una ragazzo disabile che, con un accompagnatore, utilizza i treni della Circumvesuviana con frequenza. Il giovane, che sale a Sorrento, si è ritrovato al terminal di Porta Nolana con un guasto alla sedia a rotelle. L’accompagnatore ha chiesto aiuto al personale Eav e a quel punto è entrata in campo la squadra del pronto intervento della manutenzione, che in pochi minuti ha rimesso a posto la carrozzina ed ha consentito al giovane di proseguire il suo cammino. Il team del pronto intervento nei fine settimana sta sulle principali stazioni della Circumvesuviana, per riparare guasti improvvisi dei treni e consentire di ridurre al minimo i disagi. Peraltro, il disabile è una vecchia conoscenza del personale Eav: in tanti cercano di aiutarlo e lo accompagnano all’ascensore di Porta Nolana. Domenica, invece, il giovane ha avuto bisogno di meccanici esperti, che prontamente sono arrivati