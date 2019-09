Napoli, le ronde delle mamme: «Così vigiliamo a turno sui nostri figli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 18 Settembre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi si fa un gran parlare dei fenomeni legati alla devianza giovanile. Ma nessuno poi si sofferma su chi subisce quelle violenze: vi posso garantire che, invece, per quanti delinquenti giovanissimi ci sono in circolazione, le vittime sono molte di più. E si portano dietro un trauma spesso incancellabile». Anna D.F. e Irene S. sono le madri di due dei 12 ragazzini finiti nel mirino dei rapinatori che nelle ultime settimane sono tornati a terrorizzare una delle arterie stradali che fa da cerniera tra il Vomero e il centro cittadino: via Girolamo Santacroce.«In realtà lo abbiamo già iniziato a fare».