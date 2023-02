Una donna napoletana di 40 anni, Rossella Di Fuorti, è morta stroncata da un arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 febbraio, dopo aver pranzato con la famiglia in un ristorante giapponese in via Diocleziano.

Sul decesso è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Napoli: la salma è stata sottoposta a sequestro e nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia.