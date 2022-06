Napoli: vende bevande senza autorizzazioni, aggredisce gli agenti e finisce in manette

Non aveva le necessarie autorizzazioni ma vendeva, sulla spiaggia antistante la rotonda Diaz, a Napoli, cibo e bevande. Sorpresa dagli agenti del commissariato San Ferdinando e dal personale della Capitaneria di Porto di Napoli è andata in escandescenze fino ad aggredire fisicamente gli operatori. In manette è così finita D.S, 28 anni che ora deve rispondere di lesioni personali aggravate, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA San Sebastiano al Vesuvio, ragazzino pestato dalla babygang: donna lo... ROMA Roma: picchiata, stuprata e costretta a prostituirsi dal compagno.... LA DENUNCIA Agnano, inveisce contro gli agenti dopo...

Sequestrate 231 bottiglie, tra bevande alcoliche e analcoliche. Nel corso dei controlli è giunto sul posto anche il padre della donna che ha inveito verbalmente contro gli agenti. L'uomo è stato denunciato.