Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli –, con il supporto della Sezione Mare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei finanzieri del R.O.A.N, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica sulla regolarità degli ormeggi, finalizzato al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di via Nazario Sauro.



Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un 42enne napoletano per violazione di sigilli e occupazione abusiva di spazio demaniale, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, in quanto aveva posto in rimessaggio 25 imbarcazioni prive di motore nello specchio d’acqua sottostante la rotonda Nazario Sauro, già sottoposto a sequestro giugno del 2023.